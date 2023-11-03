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Богунов Кузьма Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1897

Дата смерти

11.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897

Отец: Богунов Стефан Матвеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1915

Жена: Богунова Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Елизавета Кузьминична

Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.07.1918

Дочь: Лябухина Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова Полина Кузьминична

Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна

Смерть
11.06.1969
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
13.06.1969
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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