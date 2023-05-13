Чистякова Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чистяков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Чистяков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно