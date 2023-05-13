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Чистякова Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чистяков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чистяков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Михаил Яковлевич

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно