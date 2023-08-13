Клепикова Екатерина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1864 ст.
Сын: Клепиков Степан Андреевич
Отец ребёнка: Клепиков Андрей Иванович
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно