Воробьёв Александр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1875
Сын: Воробьёв Арсений Александров
Мать ребёнка: Синклитикия (Михайлова)
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Николай (Александрович)
Мать ребёнка: Синклитикия (Михайлова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Михаил (Александров)
Мать ребёнка: Синклитикия (Михайлова)
Алферьево