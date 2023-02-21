Воробьёв Александр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Александр Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1875

Сын: Воробьёв Арсений Александров

Мать ребёнка: Синклитикия (Михайлова)

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Николай (Александрович)

Мать ребёнка: Синклитикия (Михайлова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Михаил (Александров)

Мать ребёнка: Синклитикия (Михайлова)

Алферьево
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