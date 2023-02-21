Аленин Николай Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленин Николай Родионович

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Место рождения

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аленин Родион Тимофеевич

Мать: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1890

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Анна Платоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Платоновна

Смерть
Неизвестно
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