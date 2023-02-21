Аленин Николай Родионович
Место рожденияДеревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Аленин Родион Тимофеевич
Мать: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1890
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Анна Платоновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Платоновна
Смерть
Неизвестно