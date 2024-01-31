Глебова Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Валентина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Глебов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глебова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Глебов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

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