Сырчина Параскева Амвросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина Параскева Амвросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Сырчин Назарий Михайлов

Отец ребёнка: Сырчин Михаил Лукин

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Михаил Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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