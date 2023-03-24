Воеводина (Горохова) Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина (Горохова) Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Александр

Отец ребёнка: Воеводин Аким Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Дмитрий

Отец ребёнка: Воеводин Аким Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Аким Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Горьковская область, Линдовский район, деревня Мамакино
Смерть
Неизвестно