Воеводина (Горохова) Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Александр
Отец ребёнка: Воеводин Аким Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Дмитрий
Отец ребёнка: Воеводин Аким Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горьковская область, Линдовский район, деревня Мамакино
Смерть
Неизвестно