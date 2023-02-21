Ларина Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Ларин Тихон Ильич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.04.1912 ст.

Сын: Василий Тихонович

Отец ребёнка: Ларин Тихон Ильич

Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.

Дочь: Васса Тихоновна

Отец ребёнка: Ларин Тихон Ильич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Тихон Ильич

Смерть
Неизвестно
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