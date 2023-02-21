Ларина Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Ларин Тихон Ильич
Рождение ребёнка
10.04.1912 ст.
Сын: Василий Тихонович
Отец ребёнка: Ларин Тихон Ильич
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.
Дочь: Васса Тихоновна
Отец ребёнка: Ларин Тихон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Тихон Ильич
Смерть
Неизвестно