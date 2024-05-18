Карчев Иван Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карчев Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карчев Филипп Филиппович

Мать: Карчева Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
19.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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