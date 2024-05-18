Карчев Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карчев Филипп Филиппович
Мать: Карчева Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
19.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно