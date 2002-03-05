Каблов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1933
Дата смерти05.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1933
Отец: Коблов Василий Павлович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
28.06.1959
Дочь: Каблова Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.03.1961
Сын: Каблов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Дмитриевна
Смерть
05.03.2002