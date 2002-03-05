Каблов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1933

Дата смерти

05.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1933

Отец: Коблов Василий Павлович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
28.06.1959

Дочь: Каблова Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.03.1961

Сын: Каблов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблов Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Дмитриевна

Смерть
05.03.2002
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