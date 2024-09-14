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Эсаулова Ирина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Эсаулов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Эсаулов Василий

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Эсаулов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Эсаулов Василий

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.02.1923

Сын: Эсаулов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Эсаулов Василий

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№253 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/гр №255 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Смерть
После 1948

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