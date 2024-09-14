Эсаулова Ирина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Эсаулов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Эсаулов Василий
Рождение ребёнка
17.02.1918
Отец ребёнка: Эсаулов Василий
Рождение ребёнка
11.02.1923
Отец ребёнка: Эсаулов Василий
Упоминание
1936
№253 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/гр №255 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Смерть
После 1948