Пра???? Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пра???? Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1782 и 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1774 и 1775 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Федер Андреев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Федер Андреев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Федер Андреев

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федер Андреев

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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