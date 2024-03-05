Пра???? Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1782 и 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Федер Андреев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Федер Андреев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Федер Андреев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федер Андреев
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно