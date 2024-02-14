(Нигматуллин) Бибикамал
Место рожденияд.Малые Кайбицы,Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллин) Хоснижихан
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллин) Асмабика
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Гусман
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Гумар
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Зайнельгабидин
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Гаптулла
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Афлятун
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматуллин) Шамсижихан
Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла
Смерть
Неизвестно