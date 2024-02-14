(Нигматуллин) Бибикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Нигматуллин) Бибикамал

(Нигматуллин) Бибикамал

Место рождения

д.Малые Кайбицы,Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллин) Хоснижихан

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллин) Асмабика

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гусман

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гумар

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Ахметзаки

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Зайнельгабидин

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гаптулла

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Афлятун

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматуллин) Шамсижихан

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.