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Домна

Место рождения

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Якимова Наталья Мартинова

Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Якимова Настасья Мартинова

Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Якимов Трафим Мартинов

Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Якимова Агафья Мартинова

Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Якимов Фёдор Мартинов

Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Якимов Никита Мартинов

Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Мартин Леонов

Смерть
Неизвестно