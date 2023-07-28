Домна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Якимова Наталья Мартинова
Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Якимова Настасья Мартинова
Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Якимова Агафья Мартинова
Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Якимов Мартин Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимов Мартин Леонов
Смерть
Неизвестно