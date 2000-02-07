Черкасская Глузман (Черкасская) Амалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская Глузман (Черкасская) Амалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1919

Дата смерти

07.02.2000

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1919

Отец: Черкасский Натан Маркович

Мать: (Грановская) Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глузман Яков Петрович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глузман Яков Петрович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глузман Яков Петрович

Смерть
07.02.2000

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