Черкасская Глузман (Черкасская) Амалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1919
Дата смерти07.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глузман Яков Петрович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глузман Яков Петрович
Смерть
07.02.2000