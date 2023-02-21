Баронова (Рединская) Варвара Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Баронов Константин Федорович
Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович
город Смоленск
Рождение ребёнка
04.11.1892
Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович
город Смоленск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно