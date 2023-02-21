Баронова (Рединская) Варвара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баронова (Рединская) Варвара Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Баронов Константин Федорович

Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович

город Смоленск
Рождение ребёнка
04.11.1892

Сын: Баронов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович

город Смоленск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баронов Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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