Хохлова (Хохлова) Елизавета Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1911
Дата смерти12.08.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1935
Сын: Хохлов Моисей Григорьевич
Отец ребёнка: Хохлов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
09.01.1937
Дочь: Долженко Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Хохлов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
15.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1996