Хохлова (Хохлова) Елизавета Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Хохлова) Елизавета Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1911

Дата смерти

12.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
16.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1935

Сын: Хохлов Моисей Григорьевич

Отец ребёнка: Хохлов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
09.01.1937

Дочь: Долженко Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Хохлов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
15.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Григорий Александрович

Смерть
12.08.1996
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