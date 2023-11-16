Авдотья/ Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырейщиков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырейщиков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырейщиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Спиридонович
Смерть
Неизвестно