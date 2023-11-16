Авдотья/ Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья/ Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырейщиков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырейщиков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырейщиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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