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(Кузичкина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Кузичкин Иван

Мать: Кузичкина Мария

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