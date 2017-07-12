Цепинова (Цепинова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепинова (Цепинова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1923

Дата смерти

12.07.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван Иванович

Смерть
12.07.2017
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