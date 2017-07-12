Цепинова (Цепинова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1923
Дата смерти12.07.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Иван Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2017