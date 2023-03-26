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Миронова Ирина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1910 ст.

Дочь: Миронов Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Миронов Георгий Ксенофонтов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Миронов Иван Георгий

Отец ребёнка: Миронов Георгий Ксенофонтов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Георгий Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно