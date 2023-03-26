Миронова Ирина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1910 ст.
Дочь: Миронов Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Миронов Георгий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Миронов Иван Георгий
Отец ребёнка: Миронов Георгий Ксенофонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно