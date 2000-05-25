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Иванов Дмитрий Александрович

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

25.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2000

Отец: Иванов Александр Семёнович

Мать: Иванова Наталья Викторовна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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