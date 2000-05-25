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Иванов Дмитрий Александрович
Иванов Дмитрий Александрович
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Древо
Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
25.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Иванов Александр Семёнович
1960 г.р.
Мать
Иванова (Волкова) Наталья Викторовна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2000
Отец:
Иванов Александр Семёнович
Мать:
Иванова Наталья Викторовна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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