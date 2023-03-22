Тюрина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Татьяна

Отец ребёнка: Тюрин Нифантий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Алексей

Отец ребёнка: Тюрин Нифантий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Нифантий

Смерть
Неизвестно