(Гусарова) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусарова) Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусаров Дмитрий Васильевич

Мать: Гусарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лёвин Петр Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Лёвин Петр Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Лёвин Петр Власович

Смерть
Неизвестно
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