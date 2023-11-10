(Гусарова) Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусаров Дмитрий Васильевич
Мать: Гусарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лёвин Петр Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Лёвин Петр Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Лёвин Петр Власович
Смерть
Неизвестно