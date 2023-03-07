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Большаков Яков Васильевич

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Место рождения

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

22.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лапина Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Большакова Прасковья Алексеевна

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1923

Дочь: Спищева Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Большакова Прасковья Алексеевна

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: Кормачева Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Большакова Прасковья Алексеевна

Хотыль, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.04.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронен на кладбище в Сестрорецке
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