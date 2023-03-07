Большаков Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти22.04.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лапина Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Большакова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1923
Дочь: Спищева Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Большакова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: Кормачева Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Большакова Прасковья Алексеевна
Смерть
22.04.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронен на кладбище в Сестрорецке