Абсалямова (Абсалямова) Хабибзямала
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Аббязов Ахмет
Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас
Рождение ребёнка
1832
Сын: Аббязов Гафиатулла
Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас
Рождение ребёнка
1833
Сын: Аббязов Ахмадей
Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас
Рождение ребёнка
1838
Сын: Аббязов Синегатулла
Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишмухаметов Аббас
Смерть
Неизвестно