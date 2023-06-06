Абсалямова (Абсалямова) Хабибзямала — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Абсалямова) Хабибзямала

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Аббязов Ахмет

Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас

Рождение ребёнка
1832

Сын: Аббязов Гафиатулла

Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас

Рождение ребёнка
1833

Сын: Аббязов Ахмадей

Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас

Рождение ребёнка
1838

Сын: Аббязов Синегатулла

Отец ребёнка: Ишмухаметов Аббас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Аббас

Смерть
Неизвестно