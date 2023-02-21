Афанасьева (Болясникова) Клавдия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1935
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Болясников Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Васильевич
Набережные Челны
Рождение ребёнка
29.03.1926
Сын: Афанасьев, Липнягов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Васильевич
Эмиграция
23.04.1930
Тукаевский район, с Красные Челны
репрессирована, выслана в Хабаровский край
Эмиграция
04.04.1998
Республика Татарстан
реабилитирована
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935