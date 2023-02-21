Афанасьева (Болясникова) Клавдия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева (Болясникова) Клавдия Никитична

Афанасьева (Болясникова) Клавдия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Болясников Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Васильевич

Набережные Челны
Рождение ребёнка
29.03.1926

Сын: Афанасьев, Липнягов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Васильевич

Эмиграция
23.04.1930
Тукаевский район, с Красные Челны
репрессирована, выслана в Хабаровский край
Эмиграция
04.04.1998
Республика Татарстан
реабилитирована
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Дмитрий Васильевич

Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close