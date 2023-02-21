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Яковлевых Иван Васильевич

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Место рождения

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Яковлевых Василий Никифорович

Мать: Яковлевых Екатерина Иванова

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1857

Сын: Яковлевых Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Ушково Верхнекаинская волостб
Рождение ребёнка
1862

Сын: Яковлевых Стефан Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Ушково Верхнекаинская волостб
Смерть
Неизвестно
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