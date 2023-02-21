Яковлевых Иван Васильевич
Место рожденияс.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1857
Сын: Яковлевых Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
с. Ушково Верхнекаинская волостб
Рождение ребёнка
1862
Сын: Яковлевых Стефан Иванович
Мать ребёнка: не указана
с. Ушково Верхнекаинская волостб
Смерть
Неизвестно