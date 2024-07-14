Сергиенкова (Кибкало) Елена Михайловна 09.02.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергиенкова (Кибкало) Елена Михайловна

Место рождения

Самойловка, Самойловский район, Саратовская область

Дата рождения

09.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Самойловка, Самойловский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиенков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1986

Сын: Сергиенков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Сергиенков Владимир Николаевич

Полтавка, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.1990

Сын: Сергиенков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Сергиенков Владимир Николаевич

Полтавка, Саратовская область

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