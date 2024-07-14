Сергиенкова (Кибкало) Елена Михайловна
Место рожденияСамойловка, Самойловский район, Саратовская область
Дата рождения09.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Самойловка, Самойловский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1986
Сын: Сергиенков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Сергиенков Владимир Николаевич
Полтавка, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.1990
Сын: Сергиенков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Сергиенков Владимир Николаевич
Полтавка, Саратовская область