Селезнева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

24.09.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Селезнев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Селезнев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Григорий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1867
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь