Селезнева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти24.09.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Селезнев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнев Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1867
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь