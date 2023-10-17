Лескова Афимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Неонила Петровна
Отец ребёнка: Лесков Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Лесков Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Лесков Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесков Петр Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно