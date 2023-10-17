Лескова Афимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова Афимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Неонила Петровна

Отец ребёнка: Лесков Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Лесков Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лесков Данило? Петрович

Отец ребёнка: Лесков Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесков Петр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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