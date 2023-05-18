Сарычева (Андреенко) Мария Федоровна
Место рожденияБрянская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартыненко Федор
Мать: Мартыненко Евдокия
Брянская область
Рождение ребёнка
23.07.1944
Сын: Сарычев Валерий Терентьевич
Отец ребёнка: Сарычев Терентий Прокопьевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрошина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Шацкий Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно