Сарычева (Андреенко) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычева (Андреенко) Мария Федоровна

Место рождения

Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартыненко Федор

Мать: Мартыненко Евдокия

Брянская область
Рождение ребёнка
23.07.1944

Сын: Сарычев Валерий Терентьевич

Отец ребёнка: Сарычев Терентий Прокопьевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрошина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Шацкий Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шацкий Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно