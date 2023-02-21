Булгаков Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгаков Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1986

Дочь: Бурнаева Елена Андреевна

Мать ребёнка: Булгакова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
13.03.1991

Сын: Булгаков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Булгакова Марина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Марина Юрьевна

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