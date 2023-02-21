Булгаков Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1986
Дочь: Бурнаева Елена Андреевна
Мать ребёнка: Булгакова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
13.03.1991
Сын: Булгаков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Булгакова Марина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булгакова Марина Юрьевна