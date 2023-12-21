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Ицко Петр Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1902

Дата смерти

?.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902

Отец: Ицко Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ицко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна

Рождение ребёнка
15.04.1932

Дочь: Цыбра Галина Петровна

Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна

Рождение ребёнка
02.06.1945

Дочь: Кашпур Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ицко Паша Петровна

Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна

Смерть
?.03.1986
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