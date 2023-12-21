Ицко Петр Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1902
Дата смерти?.03.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902
Отец: Ицко Марк
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ицко Михаил Петрович
Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна
Рождение ребёнка
15.04.1932
Дочь: Цыбра Галина Петровна
Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна
Рождение ребёнка
02.06.1945
Дочь: Кашпур Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ицко Паша Петровна
Мать ребёнка: Ицко Анисья Тарасовна
Смерть
?.03.1986