Ильина Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.?

Дочь: Кулакова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иназемцева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий