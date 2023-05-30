Игошева Наталья Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошева Наталья Парамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1831

Муж: Игошев Максим Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Игошев Павел Максимович

Отец ребёнка: Игошев Максим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игошева Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Игошев Максим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игошев Автоном Максимович

Отец ребёнка: Игошев Максим Михайлович

Смерть
21.12.1908 ст.
Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край