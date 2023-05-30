Игошева Наталья Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1831
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Отец ребёнка: Игошев Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игошева Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Игошев Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игошев Автоном Максимович
Отец ребёнка: Игошев Максим Михайлович
Смерть
21.12.1908 ст.
Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край