Хамидуллин Рифгат
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1962
Дочь: Хамидуллина Лилия Рифгатовна
Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра
Рождение ребёнка
13.06.?
Сын: Хамидуллин Рим Рифгатович
Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрафикова Рафида Рифгатовна
Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Ринат Рифгатович
Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамидуллина Флюра
Смерть
Неизвестно