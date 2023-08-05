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Хамидуллин Рифгат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1962

Дочь: Хамидуллина Лилия Рифгатовна

Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра

Рождение ребёнка
13.06.?

Сын: Хамидуллин Рим Рифгатович

Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдрафикова Рафида Рифгатовна

Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Ринат Рифгатович

Мать ребёнка: Хамидуллина Флюра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Флюра

Смерть
Неизвестно