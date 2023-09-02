Назаренко (Пероговская) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Пероговская) Ксения Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1980

Отец: Пероговский Павел Михайлович

Мать: Пероговская Людмила Степановна

Рождение ребёнка
11.05.2011

Сын: Назаренко Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Назаренко Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
23.06.2017

Дочь: Назаренко Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Назаренко Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пероговская Ирина Артемовна

Отец ребёнка: Дворничен Артем Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Андрей Анатольевич

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