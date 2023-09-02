Назаренко (Пероговская) Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1980
Рождение ребёнка
11.05.2011
Сын: Назаренко Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Назаренко Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
23.06.2017
Дочь: Назаренко Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Назаренко Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пероговская Ирина Артемовна
Отец ребёнка: Дворничен Артем Викторович
Бракосочетание
Неизвестно