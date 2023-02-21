Евдокимова (Ергашова) Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1908
Отец: Ергашов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Синицына Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Андреевич
Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Второй брак. Прожили не регистрировались.
Смерть
Неизвестно