Евдокимова (Ергашова) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Ергашова) Марина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1908

Отец: Ергашов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Синицына Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Андреевич

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никотин Иван Евсеевич

Второй брак. Прожили не регистрировались.
Смерть
Неизвестно
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