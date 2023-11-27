Андриянов Пантелей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андриянов Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриянова Дорохова Дарья Пантелеевна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Яков Пантелеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриянова Приказчикова Александра Пантелеевна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Григорий Пантелеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
Неизвестно