Андриянов Пантелей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриянов Пантелей Денисович

Андриянов Пантелей Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андриянов Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриянова Дорохова Дарья Пантелеевна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Яков Пантелеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриянова Приказчикова Александра Пантелеевна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Григорий Пантелеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close