Кропотин Ларион (Ларка) Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропотин Ларион (Ларка) Исаков

Кропотин Ларион (Ларка) Исаков

Место рождения

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Кропотин Исак (Исачко) Васильев

Мать: не указана

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Кропотин Лавер Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Кропотин Антон Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кукшинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1706
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close