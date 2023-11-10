Кропотин Ларион (Ларка) Исаков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Кропотин Исак (Исачко) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1706