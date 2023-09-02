Смирнов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1981
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1981
Отец: Смирнов Александр
Мать: Смирнова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
13.06.2018
Сын: Смирнов Сильвестор Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Валерия
Рождение ребёнка
13.06.2018
Сын: Смирнов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Валерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Валерия