Смирнов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1981

Отец: Смирнов Александр

Мать: Смирнова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
13.06.2018

Сын: Смирнов Сильвестор Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Валерия

Рождение ребёнка
13.06.2018

Сын: Смирнов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Валерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Валерия

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