Баяндин Киприан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Баяндин Андрей Фомич
Мать: Неонила Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Баяндин Дмитрий Киприанович
Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Баяндина Улита Киприановна
Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
1790
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)