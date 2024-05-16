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Баяндин Киприан Андреевич

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Баяндин Андрей Фомич

Мать: Неонила Васильевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Баяндин Дмитрий Киприанович

Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Баяндина Улита Киприановна

Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
1790
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)

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