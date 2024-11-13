Абросимов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1913
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
01.12.1913
Отец: Абросимов Василий Кузьмич
Мать: не указана
Призыв на военную службу
01.09.1941
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
Сержант 131 особ. сбр.
Военная служба
С 01.09.1941 по 20.11.1941
Западный фронт. Пулеметчик станкового пулемета (первый номер). https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero120858196/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DАбросимов%26first_name%3DПавел... Показать все
Ранение
20.11.1941
с. Локотня, Звенигородский р-н, Московская обл.
Военная служба
С 01.04.1942 по 11.07.1942
Западный фронт, 131 отдельная бригада, бронебойщик. Участвовал в освобождении Можайска, Калинина, Ржева и других н.п.
Ранение
11.07.1942
В бою с фашистскими танками под Белгородом (деревня Веревкино) получил тяжелое ранение, подбив три вражеских танка.
Лечение в госпитале
29.07.1942
Госпиталь ЭГ 1025. Эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение в тыл или другой госпиталь https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_ran1367656/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DАбр... Показать все
Лечение в госпитале
04.10.1942
Госпиталь ЭГ 2857. Выбыл в СТС 40 https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_bolezn110806696/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DАбросимов%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DВасильев... Показать все
Лечение в госпитале
17.12.1942
Госпиталь ЭГ 2869. Выбыл в отпуск https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_ran1367665/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DАбросимов%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DВасильевич%26... Показать все
Демобилизация
После 17.12.1942
Комиссование и возвращение домой, чтобы продолжать трудиться в тылу для Победы над фашизмом. https://poisk.re/way/2789973