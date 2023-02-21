Мухаматнуров Руслан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 24.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаматнурова Эльвира
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаматнурова Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаматнурова Эльвира