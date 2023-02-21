Мухаматнуров Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматнуров Руслан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаматнурова Эльвира

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаматнурова Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаматнурова Эльвира

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