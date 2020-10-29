Хусаинова Таслима
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1961
Дата смерти29.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1987
Дочь: Исхакова Хусаинова Ренита Ринатовна
Отец ребёнка: Хусаинов Ринат Фатыхович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Эльвина Ринатовна
Отец ребёнка: Хусаинов Ринат Фатыхович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2020