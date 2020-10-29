Хусаинова Таслима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова Таслима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1961

Дата смерти

29.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1987

Дочь: Исхакова Хусаинова Ренита Ринатовна

Отец ребёнка: Хусаинов Ринат Фатыхович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Эльвина Ринатовна

Отец ребёнка: Хусаинов Ринат Фатыхович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Ринат Фатыхович

Смерть
29.10.2020
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