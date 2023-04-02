Лаптева Агриппина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Агриппина Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
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Место
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Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1876 по 1877

Дочь: Кособокова Матрона Петровна

Отец ребёнка: Лаптев Пётр Абрамович

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Лаптев Пётр Абрамович

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Пётр Абрамович

Смерть
Неизвестно