Лаптева Агриппина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877
Дочь: Кособокова Матрона Петровна
Отец ребёнка: Лаптев Пётр Абрамович
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Лаптев Пётр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно