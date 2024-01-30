Гришанова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1903 ст.

Муж: Гришанов Вонифатий Ефимович

Лыщиково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1908 ст.

Сын: Гришанов Иван Вонифатьевич

Отец ребёнка: Гришанов Вонифатий Ефимович

Лыщиково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.10.1910

Дочь: (Гришанова) Анастасия Вонифатьевна

Отец ребёнка: Гришанов Вонифатий Ефимович

Лыщиково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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