Гришанова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1908 ст.
Сын: Гришанов Иван Вонифатьевич
Отец ребёнка: Гришанов Вонифатий Ефимович
Рождение ребёнка
29.10.1910
Дочь: (Гришанова) Анастасия Вонифатьевна
Отец ребёнка: Гришанов Вонифатий Ефимович
Смерть
Неизвестно