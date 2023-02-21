Смирнов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр Васильевич

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Место рождения

Ульяновская обл.

Дата рождения

16.11.1857

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская обл.
Смерть
1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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