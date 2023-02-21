Смирнов Александр Васильевич
Место рожденияУльяновская обл.
Дата рождения16.11.1857
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновская обл.
Смерть
1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)